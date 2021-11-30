İsrail makamları Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri yıkım işlemi için Doğu Kudüs’ün güneyindeki Silvan mahallesinde bulunan Bi’r Eyyub bölgesine geldi. İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada Zeytun ailesine ait prefabrik evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Yaklaşık 5 yıl önce inşa edilen evde, Filistinli Muhammed Zeytun, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. AA

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