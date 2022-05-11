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11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsrail mülteci kampına baskın düzenledi, 1 gazeteci öldürüldü

11 Mayıs 2022, Çarşamba 10:20
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri vurularak öldürüldü, bir başka gazeteci de yaralandı.

İsrail'de son dönemde gerginlik artarken, Tel Aviv yönetimi saldırıların kaynağı olarak gördüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına günlük baskınlar düzenliyor. 

İsrail ordusu tarafından yine Cenin mülteci kampına düzenlenen baskında Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile askerler tarafından açılan ateş sonucu yüzünden vurularak vefat etti.

El Kudüs gazetesi için çalışan Filistinli bir gazeteci ise ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazetecinin durumunun stabil olduğu  açıklandı.

Şirin Ebu Akile ve gazeteciler, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

"Soğukkanlı bir cinayet"

Katar merkezli kanaldan yapılan açıklamada ise Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki çatışmaları haber yaparken İsrail güçleri tarafından 'soğukkanlılıkla' öldürüldüğü ifade edildi. 

Kanal, İsrail yönetiminin uluslararası yasaları ve normları hiçe sayarak olaylarda gerçek mermi kullandığını kaydetti.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, mülteci kampı, gazeteci
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