"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

YKS'de ilk oturum heyecanı

19 Haziran 2026, Cuma 09:51
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın gerçekleştirilecek.

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında

Bu yıl YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beşinci ya da daha fazla kez başvuruda bulundu.

Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809'unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. Diğer lise türlerinden de 347 bin 286 aday sınava başvurdu.

En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvuruda bulundu.

Dört ilçede ilk kez YKS düzenlenecek

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

Basketbol Şampiyonasındaki 8 sporcuya Belgrad'da YKS uygulaması

TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon, AYT oturumunda 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salon, YDT oturumunda ise 746 bina ve 9 bin 702 salon kullanılacak.

YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 binin üzerinde sınav görevlisi üç oturumda görev yapacak. TYT oturumunda 340 bin 321, AYT oturumunda 227 bin 380, YDT oturumunda ise 32 bin 598 görevli yer alacak.

Tüm sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülecek. Üç oturumda yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada olacak.

Sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT uygulaması düzenlenecek.

Adaylar, Türkiye ile eş zamanlı olarak ve aynı koşullarda sınava girecek.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

AA

Okunma Sayısı: 838
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sürecinde ilk oturum sona erdi - AYT ve YDT yarın yapılacak

    Milli Takım oyuncuları büyük hüsranla dönüyor - Montella: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?

    Korku nerelere sindi?

    Trafik cezaları 100 milyara yaklaştı

    Vance’ten İsrail’e: Sizi Trump’tan başka seven yok

    Kalkınmanın temel şartı hukuk güvenliğidir

    Asgarî ücrete ara zam tartışması

    Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

    Glimfatik sistem ve Sünnet-i Seniyye

    Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım binasına saldırdı

    ABD-İran mutabakatına rağmen İsrail Lübnan'a saldırdı: 18 kişi öldü

    İsrail insanlığın düşmanı

    ABD-İran arasında yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hastane bahçesindeki kabir
    Genel

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Milletin ezan sevinci görülmeye değerdi
    Genel

    YKS sürecinde ilk oturum sona erdi - AYT ve YDT yarın yapılacak
    Genel

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor
    Genel

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı
    Genel

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"
    Genel

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.