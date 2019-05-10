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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

İsrail şiddeti dinmiyor: Gazze'de 1 şehit 30 yaralı

10 Mayıs 2019, Cuma 22:04
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli genç şehit oldu, 30 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Abdullah Abdulal'ın (24) şehit düştüğü belirtildi. 

Açıklamada Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 4'ü çocuk 1'i sağlık görevlisi 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail
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