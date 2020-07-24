İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına bugün atılan bir mühimmat nedeniyle Suriye'nin güneyinde Esed rejimi ordusuna ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Bu sabahki saldırıdan Esed rejiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in egemenliğine yönelik her türlü ihlale karşılık verileceği ifade edildi. Öte yandan Esed rejiminin El-Ahbar televizyonu bölgedeki muhabirine dayandırdığı haberinde, Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İsrail ordusu, bu sabah Suriye'nin İsrail sınırında patlama meydana geldiğini açıklamıştı. Patlama nedeniyle sınırın İsrail tarafında sivil bir ev ve aracın zarar gördüğü aktarılmıştı. AA

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