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12 ülkeden İsrail’e yaptırım - Türkiye’den karara destek - Barry Andrews: İsrail’le ortaklığı askıya alın

10 Eylül 2026, Perşembe 02:10
İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını bildirdi.

İngiltere: Filistin-İsrail probleminde iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldık

 

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtilirken, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği kaydedildi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulandı.

İşgal ürünlerine ithalat yasağı

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından İngiltere’ye gelen malların ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Miliband, şunları kaydetti: “Bugün, İngiltere hükümetinin resmî görüşünün, İsrail’in (Filistin topraklarındaki) işgalinin, kontrolü kalıcı hale getirmesi, egemenliğini kalıcı olarak genişletme niyeti taşıması ve yasa dışı yerleşimler yoluyla izlediği yayılmacı politika nedeniyle hukuka aykırı olduğu yönünde olduğunu açıklıyorum. Hükümet, işgalin hukuka aykırı olmasının işgal altındaki topraklarla kurmayı tercih ettiğimiz ekonomik ilişkilerde de karşılık bulması gerektiğine inanmaktadır. İngiliz halkının, iş yerlerimiz ve süpermarketlerimizde yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri kabul ederek işgali desteklememizi istediğine inanmıyorum. Bu nedenle bugün, işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerden gelen malların ithalatını yasaklayacağımızı açıklıyorum.” Londra/Paris - aa

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Albanese’den ülkelere çağrı: Bu adımın üzerine inşa edin

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin açıkladığı ticaret yasağının sonuçları olması gerektiğine vurgu yapan Albanese, "Diğer devletler de bunu takip etmeli, üzerine inşa etmeli, hukukun üstünlüğüne saygıyı yeniden tesis etmeli" ifadelerini kullandı. Albanese, adaletin yayılması temennisinde bulunarak, "ABD'nin bir kez olsun başkalarını suç ortaklığına zorlamak yerine onlardan ilham aldığını hayal edin" ifadelerini kullandı. Cenevre - aa

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İsrail’le ortaklığı askıya alın

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Barry Andrews, bazı Avrupa ülkelerinin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünleri yasaklama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, AB'nin İsrail üzerindeki asıl etkili aracının ise AB-İsrail Ortaklık Anlaşması olduğunu ve anlaşmanın askıya alınmasına odaklanılması gerektiğini bildirdi. AB'nin İsrail'e karşı kullanabileceği araçlara değinen Andrews, "Bildiğimiz üzere, İsrail'in soykırım politikaları karşısında Avrupa'nın asıl etkili aracı AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'dır" ifadesini kullandı. Andrews, "Filistin haritadan tamamen silinmeden önce bu anlaşmanın askıya alınması bizim odağımız olmalıdır" ifadesini de kullandı. Brüksel - aa

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Türkiye’den karara destek

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde on iki ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini belirtti. İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün daha da yoğunlaştığının altı çizilen açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaştığı, “yerleşimci terörü”nün etnik temizlik boyutuna vardığı vurgulandı. Ankara - aa

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Ticarî yaptırımlar önemli ancak yeterli değil

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, bazı ülkelerin İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara ticarî kısıtlama getirme kararını “önemli bir gelişme” olarak değerlendirdi. Konsey, bu adımların siyasî kınamadan somut uygulamaya geçiş anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, ticarî kısıtlamaların yasa dışı yerleşimlerin devamını ve genişlemesini sağlayan ekonomik yapıyı hedef alması açısından önemli olduğu, ancak Filistinlileri korumak için tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. İngiltere, Fransa ve Kanada’nın yerleşimlerde üretilen malların ticaretini yasaklamaya yönelik adımlar atacağı hatırlatıldı. Ramallah - aa

AA

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