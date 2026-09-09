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İngiltere: Filistin-İsrail probleminde iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldık

09 Eylül 2026, Çarşamba 20:08
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözümün çökme riskinin herkesi endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un askeri harcamaları artırmak için sosyal yardımları düşürme önerisine tepki gösteren Burnham, "Böyle olursa insanları evsiz bırakırsınız." dedi.

Parlamentonun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey ise sorusunda İngiltere'nin dün duyurduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi.

Burnham, alınan karara parlamentoda verilen destek için teşekkür etti. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldıklarını kaydeden Burnham, "İngiltere'nin nerede durduğunu göstermek için bunu yaptık." dedi.

Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, "İki devletli çözümün çökme riski, Orta Doğu üzerinde oluşturacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimizi endişelendirmesi gereken bir risk. Asıl risk, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemizi gerektirmesi." diye konuştu.

AA

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  • S.topuz

    9.09.2026 22:37:18

    👏👍🏼😭🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Zalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamala-rı,iftiraları, İŞGALLE Rİ,TEHDİT LERİ,SUİKASTLARI,Savunma-sız vesuçsuzmâsum sivilleri rasgele bombalamaları,katli-am ve kıyımları,"AçveSusuz" bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmeleri sadeceOrta doğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gaz- zeliler ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes ka-fasına göre,gayr-ı Kanunî hare ket edecek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile e-demeyiz,pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercîlere ve Siyasîlere duyuru lur!Aksi haldeYARINçoookgeç olabilir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey Âlem-iİSLÂM,Eeeey AB,NATO,EyBM, EyRUSYA,ÇİN,JAOPONYA,EN-DONEZYA,TÜRKİYEvd.! Daha ne zamana kadar seyredecek-siniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?Yuh!😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋🇵🇸

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