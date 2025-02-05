İsrail Suriye sınırında askerî üs kuruyor

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera’nın Sanad doğrulama birimi tarafından yayınlanan uydu görüntülerine göre İsrail, Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgede askerî üsler inşa ediyor.

İsrail, Suriye topraklarını işgalini kökleştirmeye çalışıyor

Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında" Görüntülerin Suriye’nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’ya kaçmasından sadece 11 gün sonra, 19 Aralık 2024 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında çekildiği bildirildi. Bu süre zarfında tampon bölgede inşa halindeki altı şantiye görüldü. Bir diğeri ise tampon bölgenin dışında ve Suriye toprakları içinde inşa ediliyor. Ankara - Anka

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