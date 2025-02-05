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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail Suriye sınırında askerî üs kuruyor

05 Şubat 2025, Çarşamba 02:04
Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera’nın Sanad doğrulama birimi tarafından yayınlanan uydu görüntülerine göre İsrail, Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgede askerî üsler inşa ediyor.

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Görüntülerin Suriye’nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’ya kaçmasından sadece 11 gün sonra, 19 Aralık 2024 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında çekildiği bildirildi.

Bu süre zarfında tampon bölgede inşa halindeki altı şantiye görüldü. Bir diğeri ise tampon bölgenin dışında ve Suriye toprakları içinde inşa ediliyor.

Ankara - Anka

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