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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsrail, Suriye'ye saldırdı: 9 ölü

27 Nisan 2022, Çarşamba 12:28
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında sabaha karşı hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Dokuz kişinin öldüğü saldırının bu yıl en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki güçlere ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bir mühimmat deposu ile Suriye'de askeri varlığı bulunan İran'la bağlantılı çeşitli hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Gözlemevi ayrıca saldırıda beşi Suriye ordusuna, dördü ise İran bağlantılı gruplara mensup toplam dokuz kişinin öldüğünü, sekiz kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Şam ve kırsalında, Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İran daha önce İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitiren Devrim Muhafızı askerlerinin intikamının alınacağını belirtmişti.

Genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınan İsrail yönetimi iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye topraklarında yüzlerce operasyon yaptıklarını kabul etti. İsrail ordusu bu saldırıları "başdüşmanı İran'ın yanı başında zemin bulmasını önlemek amacıyla doğan ihtiyaçtan kaynaklandığı" ifadesiyle savunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, Suriye, saldırı
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