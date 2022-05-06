İsrail tahrik ediyor

Batı Şeria’nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail’in son günlerde Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlaller gerçekleştirdiğini belirtti.

Recebi, “Son iki gün içinde İsrail, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde birtakım ihlaller yaparak Müslümanları tahrik etti.” dedi. Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlallerin yapıldığına işaret eden Recebi, İsrail güçlerinin camiye İsrail bayrağı diktiğini, caminin üst kısmına dini sembolleri olan yedi kollu şamdan koyduklarını ve akşam ile yatsı ezanlarının okunmasını engellediklerini anlattı. AA

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