"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İsrail televizyonunun 'ateşkes' iddiaları yalanlandı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 23:58
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkese varıldığını duyurdu. Hamas ise iddiaları yalanladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığı bildirildi.

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Gazze Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Hamas'tan yalanlama

Öte yandan, Hamas sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil." ifadesini kullandı. 

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. 

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil, hamas, ateşkes
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İftar sofrası israf sofrası olmasın

    'Bu yalan bir haberdir'

    İsrail televizyonunun 'ateşkes' iddiaları yalanlandı
    📷

    Georgetown Üniversitesi’ndeki 32 yıllık mescit: Al-Amoodayn

    İşlenmiş gıdalar iştah açıyor

    Oruç tut, sıhhat bul

    Fenerbahçe Erzurum'dan 3 puanla döndü

    AKP gençlikten uzaklaşıyor

    40 yıllık pilotun feryadı

    Üreticide düştü, markette düşmedi

    ‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

    İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

    İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

    Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmek mümkün değil

    31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

    AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

    Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmeleriyle karşılık verdi

    Şanlıurfa'daki terör operasyonuna ilişkin çok sayıda gözaltı

    Meteoroloji 12 şehri uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi külâhlı tek adam rejimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne bekliyorsunuz Allah aşkına!
    Genel

    'Bu yalan bir haberdir'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İftar sofrası israf sofrası olmasın
    Mehmet KARA

    İnsana bakınca partisi nasıl anlaşılır?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf, israfta hayır yoktur
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve temizlik
    Süleyman KÖSMENE

    İmanlı ihtiyarlığın güzellikleri
    Orhan GÜLER

    Bereket kalmadı, huzur kayıp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.