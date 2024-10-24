İsrailli 15 asker savaşa itiraz etti

İsrail ordusunda 15 asker, esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayacaklarını açıkladı.

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, “15 asker daha, Gazze’de tutulan esirler için takas anlaşmasıyla ilgili bir ilerleme olmaması halinde görevlerine devam etmeyeceklerine dair yazılı metni imzaladı” ifadesi kullanıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye hitaben hazırlanan ve Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için esir takası anlaşması yapmasının talep edildiği metne daha önce de 138 askerin imza attığı belirtildi.

Ölen rehineler kurtarılandan çok daha fazla

İsrailli askerlerin yayınladıkları mesajda şu ifadeleri kullandıkları aktarıldı: “Bizler yedek askerler, askerler ve subaylar olarak bu şekilde görevimize devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz. Gazze’deki savaş, orada rehin tutulan erkek ve kadın kardeşlerimiz için ölüm getirir. İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölen rehinelerin sayısı, askeri operasyonlarla kurtarılanlardan çok daha fazla.” Gazete, halihazırda görevde olan söz konusu 15 askerin ne zaman askerlik hizmetini bırakacağına dair ise bilgi vermedi. İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir olduğunu değerlendiriyor. Hamas, daha önce birçok kez İsrail’in Gazze’ye rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.