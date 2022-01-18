İsrailli şarkıcının o şarkısı ilgi görüyor

İsrailli bir komedyenin Arapça seslendirdiği “Dubai” adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

İnsan hakları savunuculuğu ile tanınan komedyen Noam Shuster-Eliassi’nin, Arapça yayın yapan “Mekân 33” adlı İsrail kanalında seslendirdiği “Dubai, Dubai” adlı parça, BAE’nin İsrail’le normalleşerek “kendi soydaşlarını, Filistin’i ve Gazze ablukasını unuttuğunu” anlatılıyor. Aljazeera başta olmak üzere çok sayıda Arap kanalında yayınlanan, “İsrailli şarkıcı, İsrail’le normalleşen Araplarla dalga geçti’ denilen haberlere konu olan şarkının videosu ise, Arap sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük ilgi görerek çok sayıda paylaşım aldı. Samih ed-Diyasiti adlı bir kullanıcı, parçayı seslendiren İsrailli komedyeni, “Filistinlileri destekleyen ve Dubai’nin normalleşmesiyle alay eden İsrailli bir şarkıcı” diye nitelendirdi. AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.