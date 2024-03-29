İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika, iltica etmek için Norveç’e gitti.

İsveç Göç Temyiz Mahkemesi tarafından sınır dışı edilme kararı onanan Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika, iltica etmek için Norveç’e gitti. Göç Temyiz Mahkemesi, Göç Mahkemesi’nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını onadığını duyurdu. Momika, Göç Temyiz Mahkemesi’nin kararı sonrası İsveç’i terk edip Norveç’e gittiğini ve Norveç’e iltica edeceğini söyledi. Göçmenler Ofisi Ekim 2023’te, Momika’nın 16 Nisan 2024’e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Salwan Momika, başkent Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz’da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos’ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur’an-ı Kerim yakmıştı. AA

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