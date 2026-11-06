Mekke Anlaşması Meclis’te kabul edildi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla imzalanan Mekke Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Toplam 398 milletvekilinin katıldığı oylamada 279 kabul, 119 ret oyu kullanıldı.

Anlaşma Genel Kurul’dan AKP, MHP, CHP ve DSP vekillerinin oyuyla geçti. Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol, TİP, EMEP, Saadet Partisi ve DP ise ret oyu kullandı. Ancak iktidar bloğundan 85, muhalefet bloğundan 92 vekil oylamaya katılmadı. Milletten ne sakladınız? Teklife ilişkin görüşmeler esnasında konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bu anlaşmayı neden bugüne kadar milletten sakladınız? 7 Ağustos’ta imzalıyorsunuz, 21 Ekimde Meclis’e geliyor. Arada üç ay var ve üstelik zaten savaşta olan, saldırı altında olan bir ülkeye destek vadediyorsunuz. Neyin karşılığında? Milletin iradesini devre dışı bırakarak devlet yönetemezsiniz” dedi. Haber Merkezi

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