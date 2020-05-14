İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak, 31 bin 368’e yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 17'lik düşüşle 76 bin 440’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 96 oldu.

İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 747'lik artışla 115 bin 288'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 893 olan sayı bugün 855'e geriledi.

Öte yandan ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 807 bin 504 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya’da ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 111 oldu.