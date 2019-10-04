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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

İtalya'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

04 Ekim 2019, Cuma 21:22
İtalya'nın Trieste kentinde, Emniyet Müdürlüğü önünde iki kişinin ateş açması sonucu iki polis öldü.

İtalya'nın Trieste kentinde, emniyet müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu iki polis memuru öldü.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde, yerel saatle 17.00 sularında iki kişi, il emniyet müdürlüğü önünde ateş açtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda ilk belirlemelere göre ağır yaralanan 2 polis memuru öldü. Müdürlük binası önünde ateş açan iki kardeşten biri ile 3 polisin daha yaralandığı bildirildi. Kaçmaya çalışan diğer kardeşin ise polisler tarafından durdurulduğu ifade edildi.

Saldırganların ikisinin de soyguncu oldukları ve tutuklanmak üzere emniyete getirilirken kaçmaya çalıştıkları, yanlarında kendilerine eşlik eden polislerin silahını alarak ateş açtıkları belirtildi.

Olay nedeniyle Trieste Emniyet Müdürlüğü çevresi kordona alınarak, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Saldırının ardından Emniyet Genel Müdürü Franco Gabrielli'nin, Trieste'ye hareket ettiği kaydedildi.

Trieste Belediye Başkanı Roberto Di Piazza, olay nedeniyle şehirde yas ilan etti.

İtalya Dışişleri Bakanı ve 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio, Twitter'dan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bütün hükümet ve kendi adıma, bugün cesaretle işlerini yaparken, hayatlarını kaybeden iki polis memurunun ailelerine yakınlığımı belirtiyorum. Polis güçlerine saldıran her kimse devlete ve her birimize saldırmış demektir." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: İtalya, silahlı saldırı, polis, ölü
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