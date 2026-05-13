Japon şirketten “namaz odası”

Japonya’nın Okayama Eyaleti’nde bir şirket, turistik yerler ve işletmelerin Müslüman ziyaretçileri ağırlamasına yardımcı olmak için kompakt, kolay kurulan bir namaz odası geliştirdi.

“Dua Alanı” adlı ürün, sosyal yardım ve diğer ekipmanlar üreten OM Kiki Co.’nun bir çalışanı tarafından geliştirildi. Şirket, yeni ürünü Aralık ayında satmaya başladı. Ahşap yapının yüksekliği 180 santimetre, zemini ise 150 santimetre karedir. Müslümanların iş günü boyunca beş vakit namaz kılmaları ve abdest almaları gerektiğinden, zeminde su geçirmez ve kolay temizlenen bir mat bulunuyor. Tavandaki kıble işareti Kâbe’nin yönünü gösteriyor.

Seyahatinizde ibadete öncelik veriyor musunuz?

Japonya’yı ziyaret eden Müslümanlar üzerinde yapılan bir ankette, “Seyahat yerinizde bir ibadet yeri olup olmamasına öncelik veriyor musunuz?” diye soruldu. 107 katılımcıdan %72’si erkekler ve %79’u kadınlar “evet” cevabı verdi. Ürünün geliştiricisi, “Bir dua alanının varlığı, seyahat yeri seçerken çok önemli bir faktör olabilir. İnsanların dua edebileceği yerlerin sayısını artırmayı, böylece seyahat etmelerini kolaylaştırmayı ve yerel bölgelerde daha iş dostu bir ortam sağlanmasını umuyorum” dedi.

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten