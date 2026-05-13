İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor

İstanbul’da düzenlenen “World Decolonization Forum”unda konuşan Cat Stevens ismiyle bilinen ve 1977’de ise Müslüman olan şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, İslâm dinini seçtiği ilk yıllarda yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Yusuf İslam, “Ben Müslüman olduğum zaman öyle bir an vardı ki, Müslüman dünyasının kültürleri de beni sömürgeleştiriyordu. ‘Neden başına sarık takmıyorsun?’ ya da ‘Niye gitar çalıyorsun?’ diyorlardı. Bir düşünce aşırı hale gelmişti ve o noktada müzik de yasaktı. O yüzden ben bu anlayış konusunda komple bir değişimden geçtim. O zaman, ‘Müslümanlar gitarı Bağdat’tan İspanya’ya getirdi, İspanya’dan Avrupa’ya geldi, şimdi o gitar elimizde’ diye düşünmeye başladım. ‘Ben bunun neresindeyim’ diye düşündüm. Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslâmî değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor. Eğer insanın hayatında bir gayesi varsa Allah bunun yolunu gösteriyor. Bir şeyi çok istiyorsa inşallah o oluyor ama nereye gittiğinizi ve bu işi yapmaktaki maksadınızın ne olduğunu bilmeniz lâzım” değerlendirmesinde bulundu.