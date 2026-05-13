Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahyâ dünyaya geldikten sonra, ona, “Ey Yahyâ, Tevrat’a kuvvetle yapış” dedik. Ve daha çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik. Meryem Sûresi: 12 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Sen başkalarına ver ki, Ben de sana vereyim.” Camiü’s-Sağir, No: 2874

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.