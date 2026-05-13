İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı

13 Mayıs 2026, Çarşamba
Rusya vatandaşı Denis Revnivykh, Müslüman olmaya karar vererek Beyoğlu İlçe Müftülüğüne başvurdu. Başvurunun ardından Revnivykh için müftülük binasında "İhtida Merasimi" düzenlendi.
Merasim öncesinde Beyoğlu İlçe Müftüsü Tahir Erçin, Revnivykh’e İslâm'ın barış ve sevgi dini olduğunu vurgulayarak Müslümanlığın getirdiği sorumlulukları aktardı. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslâmiyet’e giriş yapan Denis Revnivykh, Müslüman olduktan sonra "Ahmet" ismini seçti.
Merasimde duygusal anlar yaşanırken, Müftü Tahir Erçin yeni din kardeşini tebrik ederek hayırlı bir hayat temennisinde bulundu.
Merasimin sonunda Erçin, Ahmet’e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Rusça Kur’ân-ı Kerîm ve Meali ile temel dinî bilgilerin yer aldığı kitaplar hediye etti.
