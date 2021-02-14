Japonya, BioNTech-Pfizer'ın aşısına onay verdi

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 12 Şubat'ta yeşil ışık yaktığı BioNTech-Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının yerel kullanımını uygun bulduğunu açıkladı. Aralık 2020'de başvurusu yapılan BioNTech-Pfizer aşısı, Japonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanmasına onay verilen ilk aşı oldu. Ülkede, 16 yaş üstüne 3 hafta aralıkla ikişer doz şeklinde uygulanması planlanan BioNTech-Pfizer aşısının, 400 bin dozluk ilk kısmını Japonya hafta içinde teslim almıştı. AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.