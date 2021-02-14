Japonya, BioNTech-Pfizer'ın aşısına onay verdi

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 12 Şubat'ta yeşil ışık yaktığı BioNTech-Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının yerel kullanımını uygun bulduğunu açıkladı.
Aralık 2020'de başvurusu yapılan BioNTech-Pfizer aşısı, Japonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanmasına onay verilen ilk aşı oldu.
Ülkede, 16 yaş üstüne 3 hafta aralıkla ikişer doz şeklinde uygulanması planlanan BioNTech-Pfizer aşısının, 400 bin dozluk ilk kısmını Japonya hafta içinde teslim almıştı.
AA