Kalıcı ateşkes itirafı

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas’ın Gazze’den çıkarılması ve bölgenin silâhsızlandırılmasını içeren bir anlaşmaya açık olduğunu savundu.

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ABD’nin Gazze’de ateşkes sağlanması için taraflara baskı yaptığı yönündeki haberler basına yansırken İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da kalıcı ateşkes için görüşüldüğünü itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakanlık Ofisi, 2024’ün ilkbahar ve yaz aylarındaki ateşkes görüşmeleri sırasında İsrail müzakere heyetinde yer alan Oren Setter’in daha önce bir ateşkes sağlanabileceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şu anda bile tüm esirlerin dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmadığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Açıklamada, Setter’in daha önce bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir çok kez müzakereleri engellediği yönündeki haberlere karşın Hamas’ın müzakere etmeyi reddettiği ileri sürüldü.

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SaldırIlar insanlık dışı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in Gazze’ye yönelik artan şiddetini sert dille kınayarak, düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını istedi.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde Gazze’de düzenlenen saldırılarda 200’den fazla kişinin katledilmesi kesinlikle kabul edilemez. Gazze’deki durum kritik, yıkıcı ve son derece insanlık dışıdır. Şiddetin tırmanmasını kesin bir dille kınıyorum.” ifadelerini kullandı. “Düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını talep ediyorum. Filistin halkının barış ve umut içinde yaşama hakkı vardır.” diyen Albares, İspanya’nın dış politikasının adil ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olarak iki devletli çözümün uygulanması yönünde çalıştığını hatırlattı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 17 Mayıs Cumartesi günü Bağdat’ta yapılan 34. Arap Ligi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Filistin gözlerimizin önünde kanıyor. Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan hiçbir şey Avrupa ve dünyanın geri kalanı tarafından görmezden gelinemez.” demişti.

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Önce serbest bıraktı, sonra yeniden tutukladı

İsrail’in, Hamas ile Ocak ayında vardığı esir takası kapsamında serbest bıraktığı bir Filistinliyi gözaltına aldığı ve idarî tutukluluğa sevk ettiği belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Nablus sakinlerinden Vail el-Cağub hakkında 6 ay idari tutukluluk kararı çıkardığı ifade edildi.