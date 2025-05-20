Doğal gaz keşfi ‘güncelleme’ çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız” açıklamasını yaptı. Son doğalgaz haberini 14-28 Mayıs 2023 genel seçimlerinden önce veren Erdoğan’ın “seçimsiz doğalgaz müjdesi” dikkat çekti.

KEŞİF YENİ DEĞİLMİŞ

Sözcü TV’nin yayınına katılan enerji uzmanı ve BOTAŞ’ın eski Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, “Cumhurbaşkanının açıkladığı yeni bir rezerv değil, bu bir rezerv güncellemesi. Bu gaz sahası zaten daha önce açıklanmıştı” dedi.

Aktürk’ün açıklamaları özetle şöyle: “Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı aslında yeni bir rezerv değil; rezerv güncellemesi. Göktepe-3 kuyusunu Abdülhamid Han gemisi kazmaya başlamıştı 27 Mart 2025’te. 19 Mayıs 2025’te onun sondaj programı sona eriyordu. Enerji Bakanlığı açıklamalarından da benim anladığım, bu Göktepe-3 kuyusunda bulunan rakamlarla rezervin güncellenmesi söz konusu. Aynı rezerv; bu, petrol endüstrisinde olağan bir şeydir, aynı rezervi böyle güncellersiniz. Çünkü ilk sondajda bilinmezlik çok fazladır. Sondaj yaptıkça bu bilinmezlikler azalır ve rezervi güncellersiniz. Dolayısıyla farklı bir rezerv değil; Sakarya Sahası’nın mevcut durumunun bir güncellemesidir.”

Haber Merkezi