Orta ve Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde ve Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon-Rize) rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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