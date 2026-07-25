Yeni Parti programını yayımladı

CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı Yeni Parti’nin programı yayımlandı.
Programda Altı Ok ve sosyal demokrat değerler temel alınırken parlamenter sisteme dönüş, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olunması hedefleri yer aldı. Program; “Değişim Çağrısı”, “Demokrasi, Yönetim ve Adalet”, “Kalkınma ve Ekonomi”, “Sosyal Devlet” ile “Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik” olmak üzere beş bölümden oluştu. Partinin iktidar hedefinin yalnızca yöneten kişilerin değişmesi anlamına gelmediği kaydedilen programda, “Devletin işleyişini, ekonominin önceliklerini, siyasetin dilini ve iktidarla yurttaş arasındaki ilişkiyi değiştirme iradesidir” denildi.
Haber Merkezi