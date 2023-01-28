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29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Kanada’da İslamofobi ile mücadele için özel temsilci

28 Ocak 2023, Cumartesi 20:58
Kanada hükümeti, ülkede Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı saldırı, ırkçılık, ayrımcılık ve dini hoşgörüsüzlüklerle mücadele için özel temsilci atadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yazılı açıklamasında, insan hakları savunucusu, gazeteci Amira Elghawaby’yi “Kanada’nın İslamofobi ile mücadeledeki ilk özel temsilcisi” olarak atadığını duyurdu. Trudeau, Elghawaby’nin atanmasının ülkedeki İslamofobi ve her türlü nefrete karşı mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, “Çeşitlilik gerçekten de Kanada’nın en büyük güçlerinden biri ancak birçok Müslüman için İslamofobi fazlasıyla tanıdık. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde hiç kimse inancından dolayı nefret hissetmemeli.” ifadelerini kullandı. Kanada hükümetinin Müslüman toplumunun yanında olduğunu kaydeden Trudeau, ülkede İslamofobi, ayrımcılık ve nefretin hiçbir şeklinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. 

AA

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