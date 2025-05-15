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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rüya kâbusa döndü: Şehir hastanelerine 25,2 milyar TL

15 Mayıs 2025, Perşembe 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden Ocak-Mart 2025 döneminde yapılan harcama açığa çıktı.

Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan harcama, 25 milyar TL’yi aştı.

BirGün’ün haberine göre, Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarîleştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede sebep olacağı tahribata dikkati çekti.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    16.5.2025 07:34:17

    BURSA mızda şehir hastahanesi yaptılar amma ulaşımı nedniyle hergün şehir insanı mağdur ediliyor.Yolu ve ulaşımı ciddi problem olan yere bir hastahane yap sonra yolunu biz yapalım birde o hastahane ecnebilerin cebine oluk oluk para akıtsın. Şehir hastahanesine müşteri kazansın diyerek hasta ambulanslarını bu yere sevkettiren,plansız bir hastahane nedeniyle hergün otopark,trafik nedeniyle kavgaların dahi olduğu mekan hastahanemiz.Şu ana kadar 4-5 şehir hastahanesinde ciddi eksiklikler ve insanımızın soyulması var.

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