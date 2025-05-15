Rüya kâbusa döndü: Şehir hastanelerine 25,2 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden Ocak-Mart 2025 döneminde yapılan harcama açığa çıktı.

Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan harcama, 25 milyar TL’yi aştı. BirGün’ün haberine göre, Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarîleştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede sebep olacağı tahribata dikkati çekti. Haber Merkezi

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