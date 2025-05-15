TERÖR ÖRGÜTÜNÜN “FESİH” AÇIKLAMASI SONRASI İŞLEYECEK SÜRECİN, HUKUKA BAĞLI KALINARAK ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İSTENİYOR.

Said Nursî’siz her çözüm eksik kalır

Problemler işleyen tam demokrasi ile çözülür

Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

İttihad-ı İslâma giden yolda Türk-Kürt kardeşliği

İttihad-ı İslâm ve Medresetüzzehrâ projesi

Kalıcı çözüm için Türkiye'nin demokratikleşmesi şart

Devlet herkesin Devleti olmalı

Mehmet Kara - Ankara

[email protected]

TOPLUM BİLGİLENDİRİLMELİ

Ali Babacan: Örgütün fesih süreciyle ilgili oldukça karmaşık gelişmelere şahit olacağız. Meclis çatısı altında görüşülüp karara bağlanması gereken pek çok konu gündeme gelecek. Bu sürecin her aşamasında, ülkenin Cumhurbaşkanı toplumu ve meclisi doğrudan kendisi bilgilendirmelidir. Cumhurbaşkanı, her adımı açıkça bizzat sahiplenmelidir.

HUKUKA BAĞLI KALINMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da PKK’nin silâhlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı verdiğini hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.

***

Sürecin yegâne adresi Meclis

Terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla yeni bir dönemin kapısı aralandı; bu sürecin istismara uğramaması, ortak akıl ve temsil mekanizmalarıyla yön verilmesi için yegâne zeminin Meclis olduğuna dikkat çekiliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup toplantısında konuştu.

Babacan, çözüm sürecine ilişkin “Önümüzdeki aylarda örgütün fesih süreciyle ilgili oldukça karmaşık gelişmelere şahit olacağız. Meclis çatısı altında görüşülüp karara bağlanması gereken pek çok konu gündeme gelecek. Bu sürecin her aşamasında, ülkenin Cumhurbaşkanı toplumu ve meclisi doğrudan kendisi bilgilendirmelidir. Cumhurbaşkanı, bu süreçte yapılacakların doğru olduğuna kendisi gerçekten inanıyorsa, her adımı açıkça bizzat sahiplenmelidir” dedi.

Yeni bir fırsat penceresi

Babacan şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın çok iyi bildiğimiz bir iş tutma usulü var. Kendi değerlendirmesine göre, önünde bir mayınlı arazi olduğunu düşünürse, önce başkalarının o araziden geçmesini ister. Siz hele yürüyün bakalım der. 40 yıllık terör sorunun kalıcı olarak bitmesini istiyorsak; ileride terörün tekrar hortlamasını engellemek istiyorsak; bundan sonraki her aşamada Cumhurbaşkanının yapılanları ve yapılacakları tam sahiplenmesi ve gerektiğinde her türlü riski alması gerekir.” Türkiye’nin önünde, bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerinin ihya edilmesi için yeni bir fırsat penceresi açıldığını ifade eden Babacan, “Sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine ulaşılması konusunda kararlılığımız nettir. Diyalog zemininin Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Terörün ekonomiye tahmini maliyeti 2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamalarda, PKK’nin fesih kararı ve devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, “Tüm Türkiye terörün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla terörün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu” dedi. 41 yıllık çatışmaların Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiren Yılmaz, “Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir” ifadelerini kullandı.

***

Hukuka ve anayasal düzene bağlı kalınmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK’nin silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı verdiğini hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi. Yavaş “Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir. Elbette terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz” dedi.

***

Zorlu süreç şimdi başlıyor

Terörsüz Türkiye hedefinde takvim işliyor. PKK’nın kendini feshetmesinin ardından, ikinci aşama olarak silahların bırakılması süreci başlayacak. AKP’ye göre, “zorlu süreç” şimdi başlıyor. Ekonomi’nin haberine göre, “Terörsüz Türkiye” hedefinde en önemli iki aşamanın hayata geçtiğini aktaran kaynaklar, dikkatleri süreçte sık sık gündeme taşıdıkları, “PKK’nın 50 başlıkta kendini feshetme” takviminin de nasıl işleyeceğine çevirdi. Bugüne kadar AKP, PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur’ mesajını verdi. O süreç başladı. Bundan sonra kendini fesheden örgütün, atacağı adımların ardından hükümet adımlar için harekete geçecek. Sürecin tamamlanması için 50 başlığın ardından Hükümetin ve Meclis’in atacağı adımların gündeme geleceği belirtiliyor.

Haber Merkezi