Kanada’da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yeni tip corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı nedeniyle bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ilk ölüm olduğu bildirildi.

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu. Hafta sonu tesisin iki yaşlı sakinine Covid-19 teşhisi konulduğunu söyleyen Dr. Bonnie Henry, ölen kişinin teşhis konulan bu iki kişiden biri olduğunu ifade etti.

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