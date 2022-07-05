Kanada, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat ödeyecek

Kanada hükümeti, First Nations yerli ailelerinin çocuklarıyla ilgili 2007'den bu yana devam eden dava nedeniyle 20 milyar Kanada doları (yaklaşık 15,5 milyar ABD doları) tazminat ödemek için anlaşma imzaladı.

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