Kamuyu bağımsız kurumlar denetlemeli

15 Haziran 2026, Pazartesi 17:00
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Litai Otel’de düzenlenen partinin Hukuk Vizyon Belgesi’nın açıklanacağı “İyilik için adalet: Türk hukuk çalıştayı”nın son gününe katılarak kapanış konuşması yaptı.
Dervişoğlu, bazı kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüslerinin üzerindeki Sayıştay denetiminin daraltılmış olmasının, hesap verebilirlik mekanizmasını işlevsizleştiren temel bir sıkıntı olduğunu belirterek, “Kamu parasının nereye gittiğini bağımsız denetleyen bir kurumun olmadığı yerde yolsuzluk için zemin hazırlanmış olur. Yolsuzluk, yalnızca kişilerin ahlâkî zafiyetinden değil, kurumsal zafiyetten de beslenir. Kurumlar güçlendiğinde yolsuzluk için alan daralır. Türkiye’nin bu alandaki reform gündemi hem bir siyasî tercih hem de ekonomik zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır” dedi.
Ankara - Anka
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