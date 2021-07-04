Kanada’da “Kiliseyi boykot” çağrısı

TARTIŞMA KONUSU OLAN YATILI KİLİSE OKULLARI KRİZİNDE YERLİ LİDERLER, KATOLİK KİLİSELERİNİN BOYKOT EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Kanada’nın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen yatılı kilise okulları krizinde yerli liderler, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Kanada resmî yayın kuruluşu CBC’deki habere göre, ülkedeki yerli organizasyonların en büyüklerinden olan Egemen Yerli Milletler Federasyonu Şefi Bobby Cameron, Katoliklerden kiliseye gitmemelerini istedi. Katolik Kilisesinin, yatılı kilise okullarından kurtulanlar ile ailelerine 25 milyon dolar ödenmesi taahhüdünü hatırlatan Cameron, Katolikleri bu para ödenene kadar kiliseye gitmemeye çağırdı. “Bu insanlar evde de sessizce duâ edebilirler. Bu güçlü bir mesaj gönderir.” ifadelerini kullanan Cameron, kilisenin bütün yatılı okul belgelerini kamuoyuna açıklamasını ve Papa Francis’in Kanada’ya gelip kilise okullarında yaşananlar için özür dilemesini istedi. AA

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