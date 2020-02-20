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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Karantina altındaki gemide 2 kişi öldü

20 Şubat 2020, Perşembe 11:32
Japonya'da, (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki 2 yolcu öldü.

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, 500’den fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünün tespit edildiği “Diamond Princess" gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü.

Ölen yolcuların kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, söz konusu virüsten Japonya’da ölenlerin sayısı böylece 3’e yükseldi.

Ülkede il olarak Kanagawa bölgesinde, 80'li yaşlardaki bir kadın, Kovid-19'un yol açtığı zatürre nedeniyle geçen hafta ölmüştü.

Başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, dün test sonuçları negatif çıkan yolcuların tahliyesi başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

AA

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