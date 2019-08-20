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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Keşmir krizi' Uluslararası Adalet Divanı'na taşınacak

20 Ağustos 2019, Salı 22:05
Pakistan, ağustos ayı başında Hindistan'ın ihtilaflı Keşmir bölgesinin özerk statüsünü kaldırması sonrası yaşanan 'siyasi krizi' Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.

Bölgede yaşanan protestolar ve artan gerilimin ardından İslamabad yönetimi, Hindistan'ın Pakistan büyükelçisini sınır dışı etmiş ve bu ülkeyle ulaşım bağlantılarını kesmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, "Kararı, olayı tüm boyutlarıyla ele aldıktan sonra verdik." dedi.

ARY haber kanalına konuşan Kureyşi, Yeni Delhi yönetimini Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir bölgesinde yaptığı insan hakları ihlalleri sebebiyle şikayet edeceklerini de sözlerine ekledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise bu gelişmeyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın herhangi bir resmi yaptırımı bulunmuyor. Karar sadece tavsiye niteliğinde olacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: Keşmir, Pakistan, Hindistan, Uluslararası Adalet Divanı
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