Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "20 Temmuzları ve nedenlerini irdelerken aslında toplumumuzun önemli bir bölümüne yaşamadıkları bir dönemi de anlatmış oluyoruz. Yaşamış olanlara da o günleri bir kez daha anımsatıyoruz." dedi.

Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü münasebetiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından askeri birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam etti.

Yavuz Çıkarma Plajı'ndan tören alanına atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını simgeleyen bayrakları öperek alan Akıncı, atletleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla KKTC'ye gelen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurum temsilcileri ile farklı ülkelerden konuklara teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği 20 Temmuz 1974'ün üzerinden tam 45 yıl geçtiğini, o günlerde dünyaya gelen çocukların bugün artık 45 yaşında olduğunu anımsatan Akıncı, bu yaşta ve daha genç olan insanların toplumun neredeyse üçte ikisine yakın bölümü oluşturduğuna işaret etti.

Akıncı, "Bu nedenle 20 Temmuzları ve nedenlerini irdelerken aslında toplumumuzun önemli bir bölümüne yaşamadıkları bir dönemi de anlatmış oluyoruz. Yaşamış olanlara da o günleri bir kez daha anımsatıyoruz." şeklinde konuştu.

Akıncı, 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"15 Temmuz tarihi ise bir değil iki nedenle önemli bir gün haline geldi. 15 Temmuz 1974 tarihi, faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs'taki Nikos Sampson gibi iş birlikçileri ile Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için gerçekleştirdikleri darbenin günüdür. 15 Temmuz 1974'te yer alan Enosis amaçlı darbe, TSK'nin Kıbrıs Türk mücahidi ile omuz omuza verdiği mücadele sonrasında amacına ulaşamadı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ise Türk halkının sokaklarda tanklara karşı vücudunu siper etmesi sayesinde başarısız oldu."

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ve tüm kurumlarıyla darbe gecesi yaşanırken Türkiye'de sivil yönetimden ve demokrasiden yana açık tavır aldığını anımsatarak, "Bugün de en büyük arzumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi ve halkının en müreffeh noktaya ulaşmasıdır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta 15 Temmuz darbesi amacına ulaşabilseydi, Ada'nın Yunanistan'a bağlanacağının çok açık gerçek olduğunu belirten Akıncı, 20 Temmuz günü TSK'nin Kıbrıslı Türk mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri harekatın, Enosis'i (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) engellediğini ve iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Yıllardır var olan bu altyapı üzerinde bir gelecek inşası için uğraş içinde olunduğuna değinen Akıncı, 2004 referandumu ve 2017 Crans Montana konferansında çözüme ulaşmak açısından yakınlaşılan dönemler olduğunu hatırlattı. Akıncı, "Ne var ki her iki durumda da sonuca ulaşılamamıştır. Rum liderliğinin olumsuz tavırları buna olanak vermemiştir." şeklinde konuştu.

"Rum liderliğine bir öneride bulundum"

Akıncı, bugün gelinen durumun özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları nedeniyle gergin bir hal aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tırmanmakta olan durumu dikkate alarak ve iş birliği yoluyla çözüme giden süreci kısaltmak amacıyla Rum liderliğine bir öneride bulundum. Esasen 2011 yılında da Rum tarafını ortaklaşmaya teşvik eden öneriler sunulmuştu. Şimdi ise ortak komite kurulması fikrini geliştirip güncelleyerek ve detaylandırarak hükümet ve Türkiye yetkilileri ile istişare ederek 9 maddelik bir öneri halinde sundum. Önerimizin özü tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmektedir. Madem ki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk."

Akıncı, Rum tarafının bu öneriyi reddettiğini, Kıbrıs'ın tek uluslararası tanınmış sahibi kimliğini istismar ederek, eşitliğe ve ortaklaşmaya yanaşmadıklarının altını çizerek, "Bu durumda bize ve Türkiye'ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak anlayışlar ve iş birliği sergileyerek, Ada'nın, denizlerin ve bölgenin birbirini dışlamadan, tüm tarafların yararlanacağı huzur ve istikrar bölgesi haline dönüştürülebileceğine söyledi.

Bu yöndeki anlayışı ve görüşleri sürdürmekte kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ada'da da bölgede de barış, huzur ve istikrar istediğini dile getirdi.