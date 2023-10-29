Kırmızı çizgileri aştılar

İsrail ordusu Hamas’ın saldırılarının ardından Gazze’ye başlattığı hava saldırılarını ve kara operasyonlarını yoğunlaştırırken, ihtilafın bölgeye yayılması endişesinin gölgesinde İran’dan yeni bir uyarı geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in “kırmızı çizgileri geçtiğini ve herkesi harekete geçmek zorunda bırakabileceğini” söyledi. Artı Gerçek’in haberine göre Reisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’yi de eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Siyonist rejimin suçları kırmızı çizgileri aştı, bu durum herkesi harekete geçmeye zorlayabilir. Washington bizden hiçbir şey yapmamamızı istiyor ama İsrail’e geniş çaplı destek vermeye devam ediyorlar. ABD, Direniş Ekseni’ne mesajlar gönderdi ancak savaş sahasında net bir yanıt aldı.” Haber Merkezi

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