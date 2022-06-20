"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kongo Başbakanı Lumumba'dan kalan son parça olan 'dişi'i Belçika tarafından ailesine verildi

20 Haziran 2022, Pazartesi 17:00
Belçika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan bir dişini ailesine iade etti.

Belçika Kralı, sömürge dönemi için Kongo'dan yine özür dilemedi

 

Lumumba'dan kalan parçanın iadesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlendi.

Lumumba'nın ailesi, KDC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo başta olmak üzere birçok Belçikalı yetkilinin katıldığı tören televizyonlardan canlı yayımlandı.

Lumumba'nın dişi bir kutu içinde Belçika Federal Başsavcısı Frederic Van Leeuw tarafından aileye teslim edildi. Kutuyu Lumumba'nın oğlu aldı. Lumumba ailesi daha sonra Belçika Kralı Philippe ile de görüştü.

İlk Başbakan Lumumba'dan kalan son parça, ailesi tarafından ülkesine götürülecek. KDC'de sembolik bir cenaze töreni düzenlenecek ve ülkede 3 gün yas ilan edilecek.

Belçika Başbakanı bir kez daha özür diledi

Belçika Başbakanı De Croo, Lumumba'nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının "ahlaki sorumluluğu" bulunduğunu söyledi.

De Croo, "Bu acı verici ve nahoş gerçek bugün söylenmeli. Belçikalı bakanlar, diplomatlar, memurlar veya askerler belki Patrice Lumumba'nın öldürülmesine yönelik bir niyet taşımıyordu. Bunu ispatlayacak bir kanıt bulunamadı. Ancak Lumumba'nın (öldürüldüğü) Katanga'ya gönderilmesinin onun hayatını tehlikeye atacağını bilmeleri gerekirdi. İdam edildiği yere gönderilmesi için yapılan yardım talebini geri çevirebilirlerdi. Bunu görmemeyi, harekete geçmemeyi tercih ettiler." dedi.

Belçika'nın ahlaki sorumluluğunu kabul ettiğini belirten De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum." diye konuştu.

Belçikalıların danışmanlık yaptığı grup öldürmüştü

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alındı. Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edildi.

ABD'nin Sovyet yanlısı gördüğü Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin ceseatadinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlendi.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etti. Soete, bu olay sırasında Lumumba'nın biri altın kaplı birkaç dişini ve el parmak kemiklerini alarak yıllarca sakladığını kabul etti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

2000 yılında ölen Soete hakkında hiçbir zaman dava açılmadı. Soete, Lumumba'dan kalan parçaları ölene kadar sakladı. Soete'nin kızı Godelive Soete 2016'da bir Belçika dergisinin muhabiriyle yaptığı röportajda Lumumba'nın dişlerinden birini gösterdi. Bunun üzerine Godelive Soete'nin evinde arama yapan polis, Lumumba'nın kalıntılarına el koydu.

AA

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya: İsveç ve Finlandiya için birkaç hafta daha beklenilmesi felaket olmaz

    Rusya'dan Litvanya'ya protesto notası: 'Her şeyin ihlali'

    Kongo Başbakanı Lumumba'dan kalan son parça olan 'dişi'i Belçika tarafından ailesine verildi

    İstanbul ve Bursa'daki kazalarda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Kocaeli'de kimya fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Yoklama kaçağı, bakaya gençlerle ilgili bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımları uzatıldı

    Hindistan'daki sel afetinde ölü sayısı 71'e çıktı

    28 Şubat davasında savcı mütalaası açıklandı

    Bangladeş’te 4 milyon kişi mahsur kaldı

    'YKS'de 869 bin 374 kişi görev aldı'

    Zelenskiy: Tarihi bir haftaya başlıyoruz

    Meteorolojiden 13 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı gözlemlendi

    Macron'un ittifakı Mecliste büyük bir gerileme kaydetti

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi

    "KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"

    Ekonomik sıkıntılar insanları entübeye düşürdü

    "Denge ve denetleme için parlamenter sistem"

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Zulüm devam etmez!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bütün sıkıntıların reçetesi adalet
    Yeni Asya'dan Size

    6. Barla toplantısı
    Sebahattin YAŞAR

    Evlat da, ebeveyn de imtihandadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Demokrat Nur Talebeleri”
    Mehmet KARA

    Bir tek onlar mutlu
    Genel

    "KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"
    Süleyman KÖSMENE

    Ahlâklı olmak ve ahlâklı kalmak
    Risale-i Nur'dan

    Âlem bütün envâıyla tevhidi ilân ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.