Küba'daki protestolarda bir kişi öldü

Küba'da pazar günkü dev protesto gösterisinin ardından devam eden eylemlerde dün bir kişi öldü, yüzlerce kişinin ya gözaltında ya da kayıp olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Álvarez Casas ölen kişinin başkent Havana yakınlarındaki bir eylem sırasında polisle çatışmaya giren 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda olduğunu açıkladı. Olaylar sırasında bazı kişilerin gözaltına alındığını belirten ancak sayı vermeyen bakan aralarında polis memurlarının da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakan açıklamasında eylemcileri evleri yağmalamak, yangın çıkarmak ve şebeke hatlarına zarar vermekle suçladı, ayrıca eylemcilerin polise ve sivil halka karşı bıçak, taş ve diğer maddelerle saldırdığını da sözlerine ekledi.

Küba'nın hemen her köşesinde pazar günü başlayan protesto gösterilerinde binlerce kişi gıda ve ilaç sıkıntısı, hayat pahalılığı ve hükümetin koronavirüsle mücadele politikasında sivil hakların kısıtlanmasını eleştirmişti.

Uluslararası Af Örgütü: Yüzlerce kişi kayıp

Uluslararası Af Örgütü'nün Amerika direktörü Erika Guevara-Rosas sosyal medyadan dün paylaştığı bir mesajda şu ana kadar zorla gözaltına alınan kişi sayısının 115'i geçtiğini ve bu kişiler arasında bağımsız gazetecilerin de bulunduğunu bildirdi.

Sanatçılar, akademisyenler ve alternatif düşünenlerden oluşan Küba özgür ifade hareketi San İsidro ise 144 kişinin eylemlerin ardından ya gözaltında ya da kayıp olduğunu duyurdu. Eylemlerden sonra haber alınamayan kişilerin bazılarının polis tarafından kelepçelenip dövülerek götürüldüğü belirtiliyor.

Kayıp oluğu bildirilen kişiler arasında İspanya'nın önde gelen gazetelerinden biri için çalışan Kübalı gazeteci Camila Acosta'nın da bulunuyor. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares evinden alınarak gözaltına alınan gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep etiklerini açıkladı.

Aktivistler hükümeti "tepki taburları" olarak bilinen ve protestoculara karşı sivillerden oluşturulan organize çeteleri kullandığını öne sürüyor.