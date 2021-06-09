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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Küresel çete operasyonu

09 Haziran 2021, Çarşamba 23:03
Toplam 16 ülkede uyuşturucu çetelerine karşı yürütülen dev operasyon 800’den fazla kişinin gözaltına alınması, tonlarca uyuşturucuya, çok sayıda silÂha ve milyonlarca dolara el konulmasıyla sona erdi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Almanya’da çete operasyonları

 

Dünya çapında organize suç örgütlerine karşı düzenlenen dev polis operasyonunda 800’den fazla kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi vermek üzere hem operasyona katılan ülkelerde hem de Avrupa polis teşkilâtı Europol’ün Lahey’deki merkezinde, ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) temsilcilerinin de katıldığı basın toplantıları düzenlendi. DW Türkçe’nin haberine göre, Lahey’deki basın toplantısında operasyon kapsamında 700’den fazla binada arama yapıldığını ve tonlarca uyuşturucu maddeye el konulduğunu belirten Europol temsilcileri, suç örgütlerinin 100’den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini tesbit ettiklerini söyledi. Europol’ün verdiği bilgiyi göre operasyonlarda 8 ton kokain, 22 ton kenevir, 2 ton sentetik uyuşturucu, 250 adet ateşli silâh, 55 lüks araç ve küresel olarak toplam 148 milyon dolardan fazla da nakit para ele geçirildi.

Haritada Türkiye de var

Operasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen FBI yetkilileri, organize suç örgütlerinin açık ve ayrıntılı bir şekilde uyuşturucu sevkiyatı planlarını, uyuşturucuyu gizleme yöntemlerini, kara para aklama planlarını bu kripto cihaz üzerinden yapılan mesajlaşmalarda anlattıklarını söyledi. Avustralya Federal Polis Komiseri Reece Kershaw’un yaptığı açıklamaya göre mesajlaşmalarda, “Bu noktada senle bir sür’at teknesi buluşacak. Bunu şu kişi yapacak” gibi birtakım mesajlaşmaların olduğunu belirtti. Güvenlik yetkilileri bazı kullanıcıların kripto mesajlaşma üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptıklarını, uyuşturucuların fotoğraflarını paylaştıklarını belirtti. FBI yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla söz konusu kripto cihazların dünyada aktif olduğu ülkeleri gösteren bir harita da paylaşıldı. Haritada turuncu renkle gösterilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı görüldü.

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‘Mafya araştırılsın’a da red

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için verdiği önerge reddedildi. Önergenin görüşmelerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, “Haydi yargı bunu yapmıyor, gelin, bu önergemize kabul oyu verin; bu devleti kirleten, bu devleti çürüten kimse -evet, devlet şu anda çürüyor- araştıralım, suçsuz olanları aklayalım, suçluları cezalandıralım, daha doğrusu yargıya götürelim; gelin, biz araştıralım diyoruz” dedi. CHP’nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin talebinin gündeme alınması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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