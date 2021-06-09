Avustralya, Yeni Zelanda ve Almanya’da çete operasyonları

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki organize suç örgütlerine, örgütler arasında gizli iletişimi sağlamak için kullanılan “ANOM” adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını 3 yıl boyunca izleyen ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) elde ettiği bulgularla büyük bir operasyon düzenlendi.

Avustralyalı yetkililer, operasyonda 224 kişiyi tutukladıklarını, 4 tondan fazla uyuşturucu ile 35 milyon dolar ele geçirdiklerini açıkladı. Yeni Zelanda polisi de 35 kişiyi tutukladıklarını ve milyonlarca dolar değerinde uyuşturucuya ve mal varlığına el koyduklarını ifade etti. Avustralyalı yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak düzenledikleri ve 3 yıldır devam eden küresel bir operasyon kapsamında, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını ve mesajlardan elde edilen bilgiler kapsamında gözaltıların yapıldığını açıkladı. Uygulamada paylaşılan 25 milyon mesajın, luslar arası çapta uyuşturucu ticareti, para aklama ve cinayet planlarını içerdiği kaydedildi. Bu kişiler arasında, Avustralya’da, Asya’da, Latin Amerika’da ve Orta Doğu’da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişilerin de olduğu belirtiliyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Sydney’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Operasyon organize suça ağır bir darbe vurdu - sadece bu ülkede değil, dünya çapındaki organize suçlarda yankı yapacak” dedi. Avustralya merkezli news.com.au sitesi, yetkililerin dünya çapında baskınlar düzenlediğini, Avrupa ve ABD’de yüzlerce kişinin polis tarafından yakalandığını yazdı.

Sİstem nasıl?

Amerikalı yetkililer, suç örgütleri arasında yaygın olan An0m adlı bir mesajlaşma uygulamasının kontrolünü ele geçirdi. Gizli polislerin teşvikiyle, suç örgütü üyeleri uygulamayı ortaklarına güvenli bir iletişim aracı olarak yaymaya başladığında, kolluk güçleri de mesajlaşmaları takip edebilir hale geldi. The Sydney Morning Herald gazetesi, polisin uygulamada dünya çapında yaklaşık 12.500 kullanıcısının, Avustralya’da ise yaklaşık 1100 aktif kullanıcısının olduğunu söylediğini yazdı. Fransız haber ajansı yerel basına dayanarak, gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında Türkiye’de bulunan Avustralyalı bir uyuşturucu baronu da olduğunu yazdı. The Sydney Morning Herald gazetesine göre de, Türkiye’de yaşayan ve Avustralya’ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Avustralyalı Hakan Ayık, An0m’un en etkili iki destekçisinden biriydi.