ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

27 Ocak 2026, Salı 05:02
Sanayi ve hizmet üretimi artarken iç talebin yerinde sayması, Türkiye ekonomisinde stok birikimi ve üretimde yavaşlama riskini taşıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, arz-talep dengesindeki kopmanın enflasyon, büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerini anlattı.

Eğilmez şunları söyledi: “Arz artarken iç talep artmıyorsa, üretilen malların ya stoklara gitmesi ya da ihracata yönelmesi beklenir. TÜİK’in ihracat miktar endeksleri, ihracat değerleri artsa bile ihraç edilen mal miktarında anlamlı bir artış olmadığını gösteriyor. Bu da üretim artışının ihracat yoluyla yeterince emilmediğine işaret ediyor. Bu durumda geriye stokların artması kalıyor. Stokların artması genellikle bir sonraki aşamada üretimde yavaşlama anlamına gelir. Bu yavaşlama da gecikmeli olarak büyüme ve istihdamı baskılar. Bu tablo, enflasyonla mücadele açısından kısa vadede olumlu görülebilir. Zayıf talep, fiyat artışlarını sınırlayıcı bir etki doğurur. Buna karşılık ekonominin genel canlılığı açısından bakıldığında, arzın arttığı ama talebin yerinde saydığı bir yapı uzun süre sürdürülebilir değildir.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 168
