Bağımlılıkla mücadelede geç kaldık

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, çocuk ve gençleri tehdit eden ekran bağımlılığına karşı Türkiye’nin çok geç kaldığını belirterek acil ve kapsamlı önlemler alınması için çağrı yaptı.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun genelini ve ülkenin geleceğini dijital tuzaklardan ve ekran bağımlılığından kurtarmak için hızla harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin dijital bağımlılıkla mücadelede çok geç kaldığını ifade etti. Avcı, “Dijital çağın sunduğu sınırsız imkânlar, aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden karanlık birer dehlizler hâline gelmiştir. “ dedi.

Çocukların sağlığı bozuldu

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ergenlerin yüzde 13’ünden fazlasının mental sağlık bozuklukları yaşadığını, sosyal medya kullanımının, bu sorunları tetikleyen ana faktörlerden biri olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, “Akademik çalışmalar, doz-yanıt ilişkisini netleştirmektedir: Günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanımı, mental sağlık sorunlarını iki katına çıkarmakta, özellikle kız çocuklarında beden dysmorfisi ve yeme bozukluklarını artırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Derhal harekete geçilmeli

Avcı, yaş doğrulama ve akıllı filtreleme sistemlerinin zorunlu hâle getirilmesi, çocuk güvenliğini önceleyen algoritmaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşilay işbirliğiyle ekran süresi rehberleri oluşturulması, BTK öncülüğünde “Dijital Bağımlılık Endeksi” hazırlanması ve okullarda ruh sağlığını güçlendirici önleyici çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Avcı, “Tahminle değil, veriyle hareket eden bir sistem kurulmalı” dedi.

Salgın boyutunda

UNICEF raporlarının, pandeminin dijital izolasyonu derinleştirdiğini ortaya koyduğunu belirten Avcı, Avustralya, Çin, Fransa ve İngiltere’de uygulanan sınırlamaların olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre 11-15 yaş grubunda sosyal medya kullanım oranının yüzde 79’a ulaştığını kaydetti.

ANKARA - MEHMET KARA