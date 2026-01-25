İsrail Bilal Erdoğan’a yasak getirdi

İsrail’in sağ çizgideki gazetelerinden İsrael Hayom’ın internet sitesinde yer alan habere göre İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, Çarşamba günü Cumhur- başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 29 kişiye kara listeye aldı.

Listeye alınan kişilerin İsrail’e girişi yasaklandı. Listede Mavi Marmara yardım gemisinin organizasyonunu yapan İnsani Yardım Yardım Vakfı’nın (İHH) Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş da bulunuyor. Haber Merkezi

