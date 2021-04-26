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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Küresel salgında dünya genelinden son gelişmeler

26 Nisan 2021, Pazartesi 23:25
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 148 milyon 269 bini, ölenlerin sayısı 3 milyon 128 bini, iyileşenlerin sayısı 125 milyon 804 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 829 bine, Hindistan'da 17 milyon 581 bine, Brezilya'da 14 milyon 340 bine ve Fransa'da 5 milyon 498 bine yükseldi.

ABD'de 5 milyondan fazla kişi, ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı. Pfizer veya Moderna aşısının ikinci dozunu kaçıranlarının oranı, ulusal aşı uygulamasının başlangıcından bu yana iki kattan fazla arttı.

ABD'nin ayrıca, yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısını, federal güvenlik kontrollerinin ardından aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Hindistan'da rekor sayıda Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından Google ve Microsoft gibi şirketler salgınla mücadelede destek sözü verdi.

Hindistan hükümetinin ayrıca, Twitter'dan Kovid-19 ilgili bazı paylaşımların kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

Almanya’da ölenlerin sayısı, Kovid-19'un ilk yılı 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 arttı.

İngiltere Premier Lig'de geçen yılın ağustos ayından itibaren haftalık olarak yapılan Kovid-19 testlerinde ilk kez pozitif vakaya rastlanmadı.

İtalya'da salgına yönelik sıkı tedbirler, ülkenin büyük kısmında gevşetildi. Buna göre, 21 idari bölge bulunan ülkede, 15 bölge "sarı" renkle gösterilen "orta" riskli kategoriye alındı.

Portekiz'de, yaklaşık 8 ay sonra ilk kez günlük verilerde salgınla bağlantılı ölüm kaydedilmedi.

Avrupa Birliği (AB), taahhüt ettiği miktarda Kovid-19 aşısı tedarik edemeyen AstraZeneca firmasına karşı hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz da "ABD'de aşılama konusundaki ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Güvenli olur olmaz Atlantik ötesi seyahati tekrar başlatmayı istiyoruz." dedi.

Japonya aşı uygulamalarının ülke geneli hızlandırılması için günde 10 bin kişinin aşılanacağı aşı merkezleri açmayı planlıyor.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, Kovid-19'a karşı yürürlüğe giren olağanüstü hale (OHAL) rağmen, turnuvanın iptal edilmesinin düşünülmediğini söyledi.

Kazakistan’da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı QazVak (QazKovid-in) ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güney Koreli sağlık yetkilileri, bugünden itibaren eczacılar, diyaliz hastaları ve polis ile itfaiyeciler gibi 177 bin sosyal hizmet görevlisinin aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Günlük vaka sayılarının 23 Nisan'dan bu yana 2 binin üstünde seyrettiği Tayland'da, hastanelerin de yükünün artmasıyla çeşitli önlemler alındı. Buna göre, başkent Bangkok'da sinemalar, parklar, spor salonlarının da aralarında olduğu birçok mekan iki hafta süreyle kapatıldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkenin sınırlarında birtakım kısıtlamalara gidildiğini açıkladı. Momen, Hindistan'dan kara yoluyla gelenlerin 14 gün boyunca ülkeye kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının beşinci sevkiyatı kapsamında 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Pakistan'ın Çin'den sipariş ettiği 1 milyon doz Kovid-19 aşısı da ülkeye ulaştı.

Gürcistan hükümeti, ülkede artan vakalar sebebiyle 1 Mayıs'ta kutlanacak Paskalya Bayramı'nı da kapsayan 2 haftalık yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, sokağa çıkma yasağının devam edeceği ülkede söz konusu kısıtlama, sadece bir günlüğüne, Paskalya Bayramı'nın kutlanacağı 1 Mayıs gecesinde 21.00-05.00 yerine 23.00-04.00 saatlerinde uygulanacak.

Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz Kovid-19 aşısı "çöpe gitti".

Diaspora'daki Yemenli Doktorlar Birliği (YDD), salgın nedeniyle onlarca sağlık personelinin öldüğü Yemen'de sağlık sektörü için acil yardım çağrısı yaptı.

AA

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