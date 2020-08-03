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4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Küresel salgının son 24 saati

03 Ağustos 2020, Pazartesi 22:30
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 milyon 350 bini aşarken, can kaybı 694 bin 915'e, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 550 bin 374'e yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 832 bine, can kaybı 158 bin 562'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 389 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 736 bine, can kaybı 94 bin 226'ya çıktı.

Hindistan'da vaka sayısı 47 bin 454 artarak 1 milyon 852 bin 156'ya ulaştı, bugüne kadar 38 bin 969 kişi öldü. Ülkede 1 milyon 229 bin 171 kişi iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 856 bin 264'e yükselirken, can kaybı 79 artarak 14 bin 207 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 653 bin 593 kişi iyileşti.

İspanya'da can kaybı 9 artarak 28 bin 472'ye yükselirken, vaka sayısı da 3 bin 44 artarak 344 bin 134'e ulaştı.

İran'da vaka sayısı 312 bin 35'e, can kaybı 17 bin 405'e çıktı, 270 bin 228 kişi sağlığına kavuştu.

İngiltere'de ise vaka sayısı 305 bin 623'e ulaştı, 46 bin 210 kişi öldü.

İtalya'da can kaybı 12 artarak 35 bin 166'ya, toplam vaka sayısı 248 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 589'a ulaştı.

Almanya'da hafta sonu başkent Berlin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde önlemlere uyulmaması eleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Bolivya'da Kovid-19 salgını ve uzaktan eğitim altyapısının yetersizliği nedeniyle eğitim dönemi normalden 4 ay önce kapandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla faaliyeti durdurulan toplu taşıma bugünden itibaren yeniden çalışmaya başladı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, Petrol ve Enerji, Maliye ile Tarım bakanlarında Kovid-19 tespit edildi.

Somali'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşlara kapatılan havaalanları 4 ay sonra yeniden faaliyete geçti.

AA

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