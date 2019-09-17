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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Latin Amerika’da ezan sesleri

17 Eylül 2019, Salı 00:03
Katolik Hıristiyanlar tarafından asimile edilen Meksika’daki Maya yerlilerinden İslamı seçenler oldu. Latin Amerika’da ezan sesleri yükseliyor.

Latin Amerika’nın nüfus yoğunluğunu Katolik Hıristiyanlar oluşturuyor. 1990 yılında bir grup İspanyol Müslüman Chiapas’ya gelerek İslam’ı yaymaya çalıştı. Onların mesajı bir grup Chiapaslı tarafından kabul edildi. Chiapas eyaletinde 300 Meksikalı Müslüman, Katolik Hıristiyan komşularıyla birlikte yaşıyor. 

2500 kadar Müslüman Meksikalı var 

2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre, kendisini Müslüman olarak tanımlayan 2500 kadar Meksikalı bulunuyor. Ancak onlardan 300’ü, bu küçük azınlık içinde diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor. Ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde yaşayan ve İslam’ı kabul eden bu topluluk, Maya kökenli yerli Meksikalılardan oluşuyor. Bu bölgede ağırlıklı olarak Katolik Hıristiyanlar yaşıyor. Ahmediye koluna bağlı olan bu topluluk, Ramazan Bayramı sırasında Müslümanlığı nasıl kabul ettiklerini anlattı.

Bu küçük cemaatin temsilcisi İbrahim, nasıl Müslüman olduklarını şöyle anlatıyor:

“15 yaşında Müslümanlığı kabul ettim. Ailemdeki ilk Müslümandım. İslam’ın ne olduğu ile ilgili hiç fikrim yoktu. Tek hatırladığım anlamadığım bir dilde insanlar bir şeyler söylüyorlardı. Dikkatimi çeken bu olmuştu. Babamı, annemi, kuzenlerimi, amcamı ve çocukluk arkadaşlarımı davet ettim. Ne güzel ki onlar da İslam’ı kabul ettiler ve topluluğumuz büyüdü. Diğer insanların da İslam’ın ne demek olduğunu öğrenebilmesi için kapımızı herkese açık tutuyoruz.”

SÜREYYA İŞLER - İSTANBUL

AA

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