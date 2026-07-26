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Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk

26 Temmuz 2026, Pazar 13:12
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 4 lira 20 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Bir emekli, “Arabaya binemez olduk, ekmek bulamaz olduk.” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 4 lira 20 kuruşluk zamma tepki gösteren emekli bir vatandaş, şöyle konuştu: “Neye zam gelmedi? Mazota zam, benzine zam, tüpe zam. Emekliye geldiği zaman zam yok, milletvekillerine zam çok. Ben emekliyim, 20 bin lira para alıyorum. 15 bin lira ev kirası veriyorum. Geriye kalıyor 5 bin lira. Ben 5 bin lira ile ne yapayım arkadaş, dileneyim mi? 10 çocuk var. İyi ki memur da onlarda üç beş kuruş para yolluyor. Vallahi billahi ekmeği bulamaz olduk. Allah’tan korkar adam yahu, yeter yahu. Patates oldu 50 lira. Soğan 55-60 lira. Ne alacaksın arkadaş? Biber alamıyorsun, ekmek alamıyorsun. Ekmek olmuş 17,5 lira. Kahveye gidiyorsun, bir emekli çay içiyor 15 lira, 17,5 lira. Aldığımız 20 bin lira. Vallahi yazık, billahi yazık. Arabaya binemez olduk, ekmek bulamaz olduk. Torunlar yanıma geliyor, 50’şer lira para vermez oldum. İnsan Allah’tan korkar ya. Allah bizi bundan kurtarsın.”

Mazota zam gelince her şey zamlanıyor

Zamma tepki gösteren diğer bir emekli vatandaş ise şunları söyledi: “Emekli zaten perişan. Emekli’nin aldığı 20 bin liraydı, 23 bin 550 lira oldu. Maaş çektim bitti. Kirası, elektriği, faturalar... Hiçbir şey kalmadı elimde. Mazota gelen zam bütün her şeye de zam getiriyor. Markete gidiyorsun, bir şey alamıyorsun. Elindeki poşet tutuyor zaten 3-5 bin lira... Emekli perişan, emeklinin durumu iyi değil. Yapacak bir şey var mı? Yok. Emekliyim, iki yıl oldu. İki yılda ben bittim.”

Yatıyoruz kalkıyoruz zam geliyor

Genç bir vatandaş ise, “Yatıyoruz, kalkıyoruz zam geliyor. Biz vatandaş olarak artık, ailem de arabayı satmayı düşünüyor, ben de satmayı düşünüyorum. Tüplü arabaya geçeceğiz. Gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kafamız çok karışık” dedi.

Osmaniye-Anka

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