Libya'da taraflar havaalanları üzerinden egemenlik kurmaya çalışıyor

Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.

Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden savaşta Halife Hafter'e bağlı güçlerin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) savunmasını kıramaması nedeniyle son dönemde saldırıların ağırlık merkezi hava sahasına kaydı. Trablus ve çevresindeki savaşta, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, UMH birliklerinin savunma duvarını aşamadığı için bir çıkmaz yaşanıyor. Hafter güçleri kara savaşlarında UMH'nin savunma hatlarına takıldı. Bu nedenle UMH'nin hava gücünü zayıflatarak saf dışı bırakmak isteyen Hafter güçleri, meşru yönetim ile bölgede yaşayan sivillerin dış dünyayla bağlantısını kesmek amacıyla askeri-sivil ayrımı yapmadan havaalanlarına yönelik saldırılarını artırdı. UMH'nin elinde Mitiga, Misrata ve Zuvara olmak üzere üç ana havaalanı bulunurken, Hafter güçlerinin Trablus saldırısındaki hava gücünün merkezlerini Vatiyye ve Cufra üssü, Giryan'ın güneyindeki Gut er-Riyh ile Zintan'daki helikopter pistleri oluşturuyor. AA

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