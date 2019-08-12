Libya'dan uluslararası topluma 'Hafter' çağrısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), uluslararası topluma, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına müdahale çağrısında bulundu.

UMH'ye bağlı Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, bölgedeki terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi için Halife Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına müdahale edilmesi istendi. Bölgede güvenlik konusunda kaos yaşandığı, bu duruma Trablus'a yönelik saldırılarla askeri ve güvenlik kurumlarındaki bölünmelerin neden olduğunu ifade edildi. Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü araçla dün gerçekleştirilen saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 3 kişi ölmüş, 3 BM çalışanı ve çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı saldırının BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı. AA

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